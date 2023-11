Niente scettro per la marsalese Anastasia Pellegrino, si aprono le porte della moda

Non ha vinto lo scettro di Miss Italia Anastasia Pellegrino, originaria di Marsala che oggi vive a Santa Margherita del Belice, ma la sua è stata un’ottima ‘affermazione rappresentando, assieme alla palermitana Gloria Di Bella, la Sicilia a Salsomaggiore Terme.

Anastasia Pellegrino è rientrata fra le 40 concorrenti selezionate. La ragazza, che sogna il mondo della moda e dello spettacolo, è già stata scelta per alcuni spot per brand prestigiosi come Dolce & Gabbana.

La fascia è stata vinta da Francesca Bergesio, 19 anni, di Bra in provincia di Cuneo, figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, che era partita con la fascia di Miss Piemonte.