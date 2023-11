Al Teatro Sollima concerto del duo Provenzani-Barbini

Domenica 12 novembre, alle ore 18 al Teatro “Sollima” di Marsala il quarto appuntamento della seconda parte della Stagione Concertistica promossa dall’Accademia “L. Van Beethoven”.

Ad esibirsi il duo formato da Luca Provenzani e Fabiana Barbini violoncello e pianoforte. Vincitore di numerosissimi premi nazionali ed internazionali, fra cui il primo premio al XXII Concorso Cilea di Palmi, e il primo premio nel II Concorso Città di Castelfranco Veneto, il duo ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche per la RAI, e si è esibito nei maggiori teatri italiani, e nelle più importanti capitali europee.

Il duo esibirà un programma di grande impatto con una sonata di Bach, una sonata di Beethoven, e la sonata op. 38 di Brahms. Un concerto di rara esecuzione, che offre l’opportunità di potere ascoltare questo duo che si annovera tra le eccellenze italiane.

Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria); abbonamenti 2^ Parte Stagione (8 concerti): € 50 Platea e Palchi non numerati, acquistabili contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.