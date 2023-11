Dopo Leo anche Mannoia non sarà a Marsala. Rabbia e caos per gli eventi 2024

Giorni fa, con una delibera del Comune di Marsala, pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale, la Giunta approvava il patrocinio di tre eventi organizzati dall’Handball Erice.

Inizialmente le date previste per i tre spettacoli al Teatro Impero erano: il 10 febbraio 2024 per il concerto di Fiorella Mannoia, il 6 aprile per lo spettacolo del cabarettista Andrea Perroni e il 2 maggio per quello del regista e attore Edoardo Leo.

La prima smentita però è arrivata dalla Stefano Francioni Produzioni, società organizzatrice e produttrice del tour di “Ti racconto una storia”, che ha fatto sapere categoricamente che ““Non è prevista la presenza di Edoardo Leo e del suo spettacolo il 2 maggio a Marsala”.

A questo punto il dubbio sugli altri spettacoli sale e veniamo a sapere che anche il management che cura i live di Fiorella Mannoia in Sicilia, la Puntoeacapo Concerti, è perplessa in quanto l’artista ha chiuso gli spettacoli e non c’è nessuna data presa per il 10 febbraio, data peraltro imminente per l’organizzazione di eventi del genere.

Cosa sia successo tra Handball e Comune di Marsala non è ancora certo, fatto sta che la società di Pallamano ericina ovvierà al problema. Il punto è adesso capire cosa è accaduto con più dettagli.