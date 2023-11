Il Comune di Marsala ha inaugurato in pompa magna un Parco Giochi nell’area che funge anche da parcheggio in contrada San Leonardo, nel versante nord della Città. Le scuole del versante erano presenti con alcune scolaresche che hanno potuto già ‘provare’ i giochi, accolti dagli animatori, dal trampoliere e dai personaggi Unicorno e Sonic.

L’Amministrazione invece ha tagliato il nastro con padre Aldo della chiesa della contrada – che proprio ieri festeggiava San Leonardo -, con il sindaco Massimo Grillo e la giunta formata dalla vice sindaca Valentina Piraino, Salvatore Agate, Ignazio Bilardello, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lele Pugliese e l’ingegnere De Vita che ha preso parte del progetto finanziato senza gravare sulle casse comunali per circa un 50mila euro.







Nel suo intervento, Grillo, ringraziando le forze dell’Ordine e militari sul posto, nonchè le associazioni di volontariato, ha ribadito un concetto a lui caro: “Oggi è ancora possibile sognare e questi ragazzi hanno creduto che potesse essere così. Questa è una bella prova vinta assieme, perché se non ci fosse stata la richiesta e la volontà di lavorare in comune, il Parco non ci sarebbe stato. Oggigiorno si pensa che qualsiasi cosa la debba fare l’Amministrazione o gli assessori o i consiglieri comunali; dobbiamo farlo invece tutti insieme. Ora dobbiamo chiederci: cosa possiamo fare per questa piazza? Una segnaletica, l’illuminazione, ecc.”.

E infatti la vasta area potrebbe essere meglio sfruttata, tenendo sempre sotto controllo l’erba alta e le buche. Si potrebbe ad esempio sfruttare come mini circuito cittadino. La richiesta di un Parco giochi in zona è stata avanzata dalla preside della “Stefano Pellegrino”, Nicoletta Drago, in nome di tutta la comunità studentesca. Impartendo la celebrazione, padre Aldo ha parlato dei valori dello Sport. Un passo importante in una Città che valorizza troppo poco i suoi impianti sportivi.

Ricordiamo lo Stadio Municipale ancora chiuso al pubblico così come il “Mariano Di Dia” di Strasatti, il PalaBellina che attende un’altra stagione di pioggia sul campo, la piscina comunale che è in totale abbandono, il Palasport che pecca nel sistema di aerazione e in cui si muore dal caldo. Nel corso dell’inaugurazione un appello a tutelare il Parco giochi (che si trova in fondo, protetto da due grandi alberi) e a non commettere atti vandalici.