Confartigianato Trapani, Emanuele Virzì riconfermato presidente

Emanuele Alessandro Virzì, imprenditore trapanese quarantaduenne, è stato riconfermato come presidente di Confartigianato Imprese Trapani per altri quattro anni.

A confermare la sua carica è stata, all’unanimità, l’assemblea dei delegati che si è riunita nel primo pomeriggio di giorno 3 novembre, poco dopo la conclusione dell’assemblea provinciale di Confartigianato Imprese Trapani.

Virzì, che è anche vice presidente regionale, ha inoltre confermato come segretario provinciale Antonino Bertolino. Le vicepresidenze, invece, saranno assegnate successivamente.

«La mia rinomina – ha dichiarato il presidente Virzì – non può che rendermi felice. In questi anni abbiamo fatto tanto come associazione di categoria e ringrazio chi mi è stato vicino e mi ha accolto, consentendo di operare nel mondo associativo artigiano nella maniera più legale e trasparente possibile. Abbiamo costituito un gruppo di artigiani imprenditori che ha ottenuto ottimi risultati per l’associazione territoriale. Abbiamo messo a disposizione tutta la professionalità e preparazione dei nostri funzionari e abbiamo lavorato con sinergia, realizzando idee che ci contraddistinguono dalle altre associazioni del territorio”.

.