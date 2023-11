Marsala, ennesima rissa a Porta Mazara. Ferito un giovane straniero

Non sono mai finite le risse, anche molto violente, a Porta Mazara, una delle piazze centrali del centro storico di Marsala. Nonostante i vari presidi di Polizia, Finanza e Vigili urbani, anche stasera un’altra rissa sul posto, dopo quella che si è verificata l’altro giorno quando il proprietario di un appartamento di via Stefano Bilardello, ha accoltellato proprio in piazza, l’inquilino che da mesi non pagava l’affitto.

Ieri sera altra rissa tra stranieri e locali. Oggi di nuovo. Un giovane, probabilmente di nazionalità straniera, è rimasto ferito alla testa e al volto. Subito sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Vigili urbani e l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo.

La lite però è proseguita anche in via Vivona, traversa della via Abele Damiani, con urla e spintoni da varie parti, ma non si comprende il motivo.