Nocellara Expo, tutto pronto per la prima edizione campobellese

La macchina organizzativa è all’opera da tempo e c’è attesa a Campobello per la 1ᵃ edizione del “NOCELLARA EXPO”, sagra dell’Olio e dell’Oliva Nocellara del Belìce DOP, che si terrà domenica 5 novembre, a partire dalle ore 9.30, lungo la via Garibaldi.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, in sinergia con l’associazione Arcadia, con l’obiettivo di valorizzare il prodotto “principe” dell’economia campobellese, contribuendo al contempo alla promozione del territorio anche in chiave turistica, vedrà la partecipazione di 17 produttori di olio ed olive da mensa e, nel corso dell’intera giornata, si articolerà in diverse attività con degustazione di prodotti tipici, visite guidate ai frantoi locali e cooking show.

Nel corso della giornata ci sarà, dunque, la possibilità di degustare i prodotti tipici locali e street food, ma sarà anche l’occasione per vedere esposte opere dell’artigianato locale. Sarà, inoltre, allestita un’area giochi per i più piccoli e spazio sarà dedicato alla musica dal vivo e all’intrattenimento.

Tra le attrazioni più interessanti, in particolare, è previsto il “TrenOlio” che permetterà di andare a visitare i frantoi e le aziende olivicole.

A seguire il programma completo della kermesse, che si articolerà complessivamente in 3 giornate con diverse iniziative:

1) Venerdì 3 novembre

– ore 16.30, ex chiesa dell’Addolorata, inaugurazione della mostra “Sua Eccellenza Nocellara del Belice”, esposizione degli oli e delle olive prodotte e confezionate dalle aziende campobellesi:

– ore 18, Cine Teatro Olimpia, convegno “Olio nostro” con l’intervento di alcuni referenti di Città dell’Olio e del consorzio di tutela IGP Sicilia.

2) Sabato 4 novembre

– Ore 9-13 “TrenOlio”: visite guidate con trenino presso frantoi e aziende del territorio;

– Ore 10.30, Cine Teatro Olimpia, “Pane, olio e…” esperienze sensoriali e didattiche a cura di Città dell’Olio.

3)Domenica 5 novembre

– Ore 9, inaugurazione della sagra e apertura degli stand: per tutta la giornata degustazione di prodotti tipici, giochi per bambini, spettacoli itineranti, etc.

– Ore 9-13 “TrenOlio”: visite guidate con trenino presso frantoi e aziende del territorio.

– Ore 10.30 – Gruppo Folk “I Picciotti di Matarò”.

– Ore 12 “BallOlio” ballo e musica in strada.

– Ore 17 giro della Drepanum Dixie Band.

– Ore 18, ex Chiesa dell’Addolorata , “Oggi il mare era liscio come olio. Bella giornata per le sarduzze” Show Cooking con il cuciniere Peppe Giuffrè in collaborazione con Sarduzza Fest.

Durante tutta la giornata, all’interno di Palazzo Accardi, saranno inoltre esposti i realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” , mentre lungo la via Garibaldi gruppi musicali e Dj si alterneranno nell’intrattenere i partecipanti.