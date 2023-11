Siamo spesso abituati a leggere storie di persone che decidono di diventare vegetariane o vegane per i motivi più disparati. C’è chi ne fa una scelta etica, chi invece legata alla salute. Chi ancora, ad esempio, perché semplicemente non ama la carne.

Abbiamo letto una storia che va nella direzione opposta e racconta di una ragazza che ha deciso di adottare quella che lei stessa chiama “la dieta carnivora”. I fatti sono riportati dal New York Post. Lei si chiama Victoria Ferraz, ha 23 anni ed è americana. È attiva su TikTok, dove conta in realtà poco più di 2.100 follower. Ma c’è un video, dove si mostra mangiando burro e carne, che conta più di 400mila visualizzazioni. Non c’è da stupirsi perché e chi utilizza TikTok lo sa bene, la piattaforma da questo punto di vista è piuttosto democratica e premia il contenuto, non il creator.

Ad ogni modo, torniamo alla storia raccontata dalla testata newyorkese: Victoria ha spiegato sul social di aver seguito una dieta vegana e di aver deciso di abbandonarla per adottarne una nuova, carnivora. Il motivo? Il cibo vegano le avrebbe causato una serie di problemi tra cui attacchi d’ansia, problemi intestinali, forti dolori durante il periodo delle mestruazioni, acne, perdita di capelli, sinusite, mal di testa, fatica e perdita di energia. Insomma diventava una specie di moribonda.

Da più di 6 mesi, invece, con la dieta carnivora tutto questo sarebbe passato. Adesso, ha assicurato lei, vive un’altra vita: “Non mi sono mai sentita meglio. La mia tiroide finalmente sta bene, non ho più mal di testa. I miei capelli, la pelle e le unghie sono meravigliose. Non ho problemi intestinali, anche il ciclo si è regolarizzato e i giorni precedenti non sono più così faticosi. I miei denti sono più bianchi e anche il peso si sta mantenendo”. “Mi sento una super-donna”, ha aggiunto, spiegando inoltre di essere passata precedentemente al veganismo poiché persuasa dalla “propaganda sul cibo a base vegetale e su un hamburger composto solo da oli di semi, acqua e sostanze chimiche”.

In un altro filmato ha invece spiegato che adesso mangia 4 uova e pancetta a volontà per colazione. Da bere? Caffè con il burro dentro (che schifo, ci scuserà). Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si sono soffermati molti utenti: “Perché il burro nel caffé?”, e noi con loro, le hanno domandato nei commenti.

Qualcun altro, invece, l’ha supportata, dando adito alle sue teorie e chiedendole poi ulteriori informazioni su eventuali integratori che è solita utilizzare. Un meccanismo, a nostro avviso, pericoloso. I social media, ricordiamo, non possono diventare il teatro in cui chiunque si sente autorizzato a dispensare consigli su alimentazione e salute.

Tuttavia volete mettere una fettina di carne ( o una coscia di pollo) invece di quelle pappine puzzolenti con nomi e gusto indicibili. Poi naturalmente tutto con moderazione. Gnam.