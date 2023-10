Marathon di Custonaci, 238 atleti si sono dati battaglia

Sole splendente in Sicilia dove nella affascinante cornice della riserva naturale di Monte Cofano in Provincia di Trapani il CSI ha laureato domenica 29 ottobre i suoi campioni nazionali nella distanza più impegnativa della MTB.

La Marathon di Custonaci organizzata dalla Asd Cofano Bikers del comitato provinciale di Trapani ha impegnato 238 atleti sulla distanza dei 73 km con oltre 2300 metri di dislivello positivo. Su un percorso impegnativo quasi interamente sterrato, tra single track in mezzo alle palme nane tipiche di questi luoghi e le cave di marmo e con tre punti ristoro, hanno conquistato la maglia tricolore dieci ciclisti, di cui ben 4 della Panormus Bike.

A dare il via alla gara è stato il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, alla presenza dei vertici del Comitato Csi di Trapani, capitanato da Rosario Muro, e dai membri della commissione ciclismo regionale Csi Sicilia, guidata da Giuseppe Cuttaia, membro della commissione tecnica nazionale di ciclismo CSI. In gara ed al traguardo tutte le rilevazioni cronometriche sono state curate dalla Label Chip. La gara per alcuni bikers era anche valida, sui 47 km, come 6^ Prova del Campionato Regionale MTB Gran Fondo CSI Sicilia

I 10 campioni nazionali CSI MTB MARATHON

ES – MANUEL ODDO Gds Team Competition

M1 – GIUSEPPE TOMASELLI Asd Panormus Bike Team

M2 – FILIPPO AMATO Asd Team Airone

M3 – VITO CORDASCO Asd Campobello Running & Bike

M4 – PAOLO CORSELLI Asd Panormus Bike Team

M5 – VINCENZO ARONICA Asd Areabici Racing Team

M6 – FRANCESCO CANGELOSI Asd Palermo Running & Mtb

M7 – ALBERTO LOMBARDO Asd Pro Bike Erice

M8 – VINCENZO ARCARA Asd Panormus Bike Team

W3 – ALESSANDRA MARTINO Asd Panormus Bike Team–