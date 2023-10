Volley, la GesanCom Marsala sconfitta dalla Energy System Catania

E’ una sconfitta di misura al quinto set il secondo appuntamento stagionale per la GesanCom Marsala Volley nella quarta giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile grazie ai parziali 23/25, 25/23, 25/20, 15/25 e 12/15.

Una sconfitta contro le etnee della Energy System Catania che visti i risultati dei parziali avrebbe potuto arridere alle lilibetane anche con la conquista dell’intera posta in palio e che invece muove la classifica delle marsalesi di un solo punto. Un match appassionante e pieno di contenuti tecnici che ha divertito il folto pubblico presente, una buona prova che ha premiato la squadra che ha tenuto più alta la concentrazione e con meno errori nel totale, una vera e propria battaglia ad armi pari che avrebbe potuto premiare qualsiasi delle due contendenti, un big match tra due formazioni che sicuramente diranno la loro in questo difficile ed affascinante campionato di B1.

Primi tre set in fotocopia, giocati punto a punto fino allo strappo nel finale. Il primo arride alle ospiti che riescono a far valere l’attacco del duo Botarelli/Giugovaz sulla difesa ed i contro attacchi delle padroni di casa fino al 23/23, poi un pallonetto tirato appena fuori da Giulia Caserta consegnerà alle ospiti il vantaggio ed il punto vittoria che arriverà sulla battuta successiva. Il secondo set sarà ad assoluto appannaggio della GesanCom Marsala Volley che dopo il canonico punto a punto si porterà, grazie ad un portentoso muro di Giorgia Silotto, sul 23/21 chiudendo il parziale a proprio favore. Nel terzo parziale sarà dominio azzurro, si raggiungeranno gli otto punti di vantaggio fino al 22/14 quando il secondo arbitro fischierà un fallo di formazione constatando l’errore dal punto precedente, quindi 21/15 ed avversarie che si riporteranno sotto nel punteggio, ma basterà un time-out di Campisi a riportare sulla giusta rotta le marsalesi che chiuderanno il parziale 25/20. Nel quarto set saranno le ospiti a strappare il punteggio sul 6/9, poi, scambi lunghissimi e difese estreme da entrambe le parti arrideranno alle ospiti che si porteranno sul +4. Campisi non cambia formazione che ribatte colpo su colpo fino al 14/15. Poi, il buio.

Catania gioca meglio e chiude 15/25. Il quinto set inizia benissimo per le ospiti che si porteranno in vantaggio fino al 2/7, Marsala non ci sta e recupererà fino al cambio campo sul 5/8. Gioca bene Marsala che continua a recuperare fino al pareggio 8/8. Marsala ha l’attacco per passare in vantaggio ma capitan Varaldo pesta la linea dei tre metri su un attacco di seconda linea e le ospiti dopo una difesa estrema al limite dell’impossibile si riporteranno avanti. Marsala potrebbe cedere di schianto ed invece reagisce pareggiando prima 10/10, poi 11/11. E’ stata una bellissima battaglia tra due formazioni che non vogliono cedere per nessun motivo, ma sarà Catania a tenere alta la concentrazione ed a vincere il set 12/15 e la partita per 2-3. Un solo punto che muove la classifica per la GesanCom Marsala Volley e la consapevolezza che la squadra c’è e vorrà dire la sua in questo campionato.