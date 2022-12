La Fly Volley Marsala batte in casa il Terrasini in 3 set a 1

Ottima affermazione casalinga per la GesanCom Fly Volley Marsala che in un gremito PalaBellina batte, nell’11ª giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile per 3-1, la Duo Rent Volley Terrasini dopo un match avvincente grazie ai parziali 21/25, 25/16, 25/21 e 25/23.

Tre punti fondamentali per la società lilybetana che servono a staccare in classifica proprio le terrasinesi ed a tallonare ad un solo punto Fiamma Torrese Volley.

Una bella iniezione di fiducia per le atlete marsalesi che adesso guardano al torneo con l’ottimismo che le ha sempre contraddistinte, nell’attesa di giocare le ultime due sfide del girone di andata che darà loro il responso parziale di metà campionato. E’ stata una sfida entusiasmante che ha visto le due formazioni siciliane affrontarsi a viso aperto, mostrando una ottima pallavolo fatta di recuperi estremi ed attacchi micidiali che hanno fatto divertire il pubblico del PalaBellina finalmente felice di potersi gustare una vittoria casalinga delle proprie beniamine.

Il match sembrava mettersi subito bene per le libellule biancoazzurre di Coach Gaspare Viselli che si portavano avanti nel primo set, dando l’impressione di poter chiudere a proprio favore il parziale, invece, il repentino ritorno delle ospiti, non solo recupera lo svantaggio, ma addirittura opera il sorpasso che decreterà lo 0-1 nel computo dei set.

Serviva, così, una svolta che giungeva subito e bene, sarà un secondo set senza storia con la Fly Volley che trovando il giusto gap, lo porterà avanti sino al termine del parziale, un 25/16 che riuscirà ad influenzare il proseguo della sfida.

Nel terzo parziale, dopo un punto a punto efficace per entrambe le formazioni, le padrone di casa di capitan Scirè conquistano un piccolo vantaggio che le porterà al 25/21 finale, foriero di un sorpasso tanto sperato quanto voluto nel totale dei set. Il quarto parziale, quasi in fotocopia al primo, vede le ospiti recuperare bene fino al 23 pari che ha fatto ricordare i tantissimi match terminati al quinto set finale.

Invece la Fly Volley, grazie alla proverbiale concentrazione, si aggiudica sul filo di lana set e match brindando per questi importantissimi tre punti.

Il tabellino di gara

GesanCom Fly Volley Marsala: Caserta 19, Scirè 27, Fabbo 2, Pirrone 13, Li Muli 7, Gasparroni 10, Modena (L), De Marco 1, Orto 01 Franceschini ne, Antico ne, De Vita (L2) ne. Allenatore: Gaspare Viselli.

Duo Rent Volley Terrasini: Baruffi 3, Pecora 3, Miceli 11, Biccheri 23, Angelova 9, Bruno 1, Nasi (L), Merler 1, Evola ne, Gabriele ne. Allenatore: Enzo D’Accardi.