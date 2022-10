Tennistavolo: vittoria in B2 per la marsalese “Germaine Lecocq”

Ancora una vittoria nella Terza giornata di Campionato Nazionale di serie B2 di tennistavolo per la squadra marsalese. A Termini Imerese si è concluso con la terza giornata contro l’A.S.D. Tennistavolo Himera G. Randazzo “Cascino”.

Ancora una vittoria molto sofferta per la “Germaine Lecocq – Amaro Monte Polizo”. I ragazzi hanno disputato un incontro con la massima concentrazione non concedendo molto agli avversari. Il capitano e veterano Pasquale Titone ha portato a casa tre vittorie sulle 5 a disposizione, mentre Alessandro Guttuso ed Alessandro Amato con una vittoria ciascuno hanno permesso alla squadra di vincere l’incontro. Questa importante vittoria contro un avversario con notevoli qualità tecniche fa ben sperare in un Campionato ai vertici della classifica. Mentre nei campionati regionali la “Germaine Lecocq” soffre.

In serie C2 rimedia una sconfitta per 4 a 3 con il TT Mediterraneo Ericelandia. La squadra composta dal veterano Claudio Amato, Tda outaoui Staouti e Andrea Figlioli, non riescono a conquistare la vittoria dopo un incontro abbastanza altalenante ma con scambi molto belli e prolungati.

Anche in serie D1 la vittoria è sfuggita tra le mani dei lilybetani questa volta contro la talentuosa ASD Radiosa ‘’MCL’’ di Palermo. Con il punteggio di 4 incontri vinti su 3 i palermitani riescono a portare a casa la vittoria contro gli atleti azzurri Federico Bellissimo (di soli 11 anni), Vincenzo Baiata e Sergio Bellafiore.

Per le due formazioni della C2 e D1, sarà necessario prepararsi tecnicamente bene in queste tre settimane per poi affrontare la ripresa dei campionati con maggiore determinazione per mantenere, come è negli obiettivi, i primi posti nelle classifiche di pertinenza.