Bianco a Trapani con la Chinnici. “Fondamentale riorganizzare il servizio sanitario sul territorio”

Il dottore Giuseppe Bianco, candidato all’Ars nelle fila del Pd per le prossime elezioni del 25 settembre, sarà presente domenica 18 settembre, alle ore 18, alla Casina delle Palme a Trapani, in occasione dell’incontro pubblico della candidata alla presidente della regione siciliana, Caterina Chinnici.

“Sarà un ulteriore incontro nel corso del quale continuare a illustrare e sostenere il programma di Governo di Caterina Chinnici – dice Giuseppe Bianco – che ha tra i punti principali un ufficio speciale per imprimere massima efficacia alla spesa dei fondi europei, che costituiscono un passe-partout verso lo sviluppo economico, infrastrutturale e sostenibile del territorio, un nuovo assessorato dedicato alle politiche per i giovani, l’impulso forte alla transizione ecologica, dal settore dell’energia, con l’incremento delle rinnovabili e incentivi per l’installazione di impianti domestici, alla gestione dei rifiuti, e ancora l’inclusione sociale e la spinta alla digitalizzazione. Un programma che affronta anche legalità e anticorruzione, scuola, formazione professionale, agricoltura, sport, turismo, cultura e sicurezza ambientale. Per quanto mi riguarda di fondamentale importanza è un servizio sanitario riorganizzato e più radicato sul territorio, anche attraverso l’innovazione tecnologica. Mi metto al servizio dei cittadini della provincia di Trapani che hanno, così, la possibilità di eleggere come deputato regionale un medico che da oltre 30 anni si occupa di salute e che farà di tutto affinché torni ad essere pienamente e realmente garantito il diritto alla salute”.