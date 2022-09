Le proposte dei sindaci alle forze politiche in vista delle regionali e delle elezioni nazionali

Un documento contenente le proposte da sottoporre alle forze politiche in vista delle elezioni nazionali e regionali del 25 settembre e per chiedere che le tematiche collegate alle autonomie locali siano al centro del confronto elettorale e oggetto di impegno in vista dei prossimi 5 anni: questo il risultato dell’assemblea dei sindaci siciliani convocata dall’ANCI Sicilia e svoltasi ieri mattina, sabato 10 settembre.

I contenuti del documento saranno illustrati mercoledì 14 settembre alle 11 dai sindaci dell’Isola durante una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Pio La Torre all’ARS.