Eleonora Lo Curto incontra il commissario dell’Asp di Trapani Vincenzo Spera

Incontro nel pomeriggio di venerdì 12 agpstp tra la deputata marsalese all’Ars Eleonora Lo Curto e il commissario straordinario dell’Asp di Trapani Vincenzo Spera. Oggetto dell’incontro fare il punto sulla riapertura e rifunzionalizzazione piena dell’ospedale di Marsala.

“Il percorso in tal senso era già stato avviato con il commissario Zappalà – afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana – Ora Spera mi ha confermato che già nelle prossime settimane potranno riaprire le unità di chirurgia plastica, urologia e ortopedia. Certamente ridare vigore alla sanità trapanese, a partire da quella della mia città, Marsala, è un obiettivo per il quale sono stata e sarò costantemente impegnata. Tenendo presente che uno dei problemi principali è la mancanza di personale medico e paramedico. Per cui nell’immediato futuro sarà indispensabile sboccare i concorsi per rendere attrattiva l’Asp di Trapani”.