Dal 23 al 25 maggio la Commissione Europea Pesca in visita a Mazara

“Mazara del Vallo si prepara con entusiasmo ad accogliere la delegazione ufficiale del Parlamento Europeo che – come annunciato dall’eurodeputato siciliano Pietro Bartolo – sarà in città dal 23 al 25 maggio, composta da deputati appartenenti alla Commissione per la Pesca Ue e da alcuni funzionari. E’ una storica occasione per affrontare direttamente con la delegazione europea i temi caldi che stanno a cuore alla marineria: dal caro carburante, al rinnovo delle motorizzazioni, al problema ambientale delle plastiche in mare, ai piani di gestione, ai rapporti con i Paesi rivieraschi”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, a seguito della conferma della visita ufficiale a Mazara del Vallo della Commissione Pesca del Parlamento europeo in programma dal 23 al 25 maggio.

Lunedì 16 maggio alle ore 10,30 il sindaco Salvatore Quinci incontrerà gli operatori della stampa al Palazzo di Città per i dettagli della visita istituzionale della Commissione Pesca del Parlamento europeo.