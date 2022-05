Trapani: Daspo a tre ragazzi autori di una rissa a Pasqua

Nell’ambito dell’attività delle misure di prevenzione che rientra tra le prerogative dell’Autorità provinciale di P.S., il Questore di Trapani ha recentemente irrogato 3 Daspo cosiddetto “Willy” – introdotto dalla recente normativa in materia di prevenzione di disordini in prossimità di esercizi pubblici e di intrattenimento – a carico di tre giovani trapanesi di cui due minorenni (G.G. cl. 94 – N.A. e V.R. entrambi cl.2006 ) che, nella notte del 16 aprile scorso – durante lo svolgimento della Processione dei Misteri – si sono resi autori di una rissa aggravata in concorso tra loro nel centro storico di Trapani che per l’occasione era particolarmente affollato – anche da turisti – proprio per la concomitante manifestazione religiosa.

A seguito di diverse segnalazioni pervenute al numero di emergenza della locale Centrale Operativa il personale delle Volanti era intervenuto nei pressi del luogo della rissa e aveva notato tre soggetti che – alla vista delle Forze dell’Ordine – avevano tentato invano di dileguarsi confondendosi tra al folla, ma prontamente inseguiti a piedi erano stati rintracciati e accompagnati presso gli Uffici della Questura per la successiva redazione degli atti a loro carico e la conseguenziale denuncia a piede libero alla locale Procura della Repubblica .

Con l’applicazione di tale provvedimento inibitorio i tre non potranno accedere e stazionare in prossimità dei locali insistenti nella zona del centro storico per un periodo di 6 mesi (per i due minorenni) ed 1 anno (per il maggiorenne) atteso che, col loro comportamento, hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

Eventuali violazioni a tale divieto verranno sanzionate con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 2000 euro.