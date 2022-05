Al Teatro Impero il musical su Madre Teresa il 15 maggio con Sipario

Quarto appuntamento della XIV rassegna teatrale “Lo Stagnone ..scene di uno spettacolo” sotto la direzione artistica di Vito Scarpitta e Enza Giacalone.

Domenica al Teatro Impero di Marsala. In scena la Compagnia Sipario organizzatrice della rassegna con il musical “Quando l’alba si colora”, che gira con successo i teatri siciliani dal 2015 e che prima sarà in scena nel messinese il 15 maggio salirà sul palco lilybetano alle ore 18 e il giorno dopo sarà proposto alle scolaresche della Città.

Lo spettacolo è la vita di Madre Teresa di Calcutta raccontata in musica ed in prosa attraverso i suoi pensieri, le preghiere, la sua gente, il suo lavoro, la sua vita, con particolare riferimento agli aspetti più semplici e più umili: l’amore per i poveri, il lavoro, la diversità fra gli uomini, la sua gente, il suo sorriso gioioso nell’affrontare i problemi più tristi. La storia prende le mosse dal momento in cui Madre Teresa abbandona la congregazione a Loreto e va a Calcutta.

L’entusiasmo, la voglia di dare inizio alla sua missione nel nome di Dio sono subito messi a confronto con le terribili condizioni di quella parte del mondo, da sempre bisognosa d’aiuto. Le malattie, la fame, la povertà, l’incontro-scontro con le autorità religiose locali, i problemi e i dolori, i drammi dei singoli individui, sono gli elementi affrontati e svolti ora in musica ora in prosa, con il chiaro intento di far riflettere ed al tempo stesso di fare spettacolo. Un viaggio tra musica, prosa in lingua, suggestive coreografie e 21 canzoni dal vivo.

Prevendita biglietti presso l’Agenzia “I viaggi dello Stagnone” di via dei Mille; online su: liveticket.it Info320.8011864 – 338.2615790