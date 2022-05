La musica dei marsalesi Clab90 su Mediaset per… la birra

La musica “made in Marsala” la si potrà ascoltare su Mediaset grazie ai Clab90. Il progetto musicale formato da Claudia Labidi (voce), Francesco di Giovanni (chitarra), Salvatore De Vita (batteria) e Rosario Saladino (basso), è stato scelto dal birrificio Semedorato s.r.l. di Sommatino, in provincia di Caltanissetta, per rappresentare l’azienda in uno spot che a fine mese andrà in onda nelle reti Mediaset.

In particolare a colpire il proprietario del birrificio, Franco Indorato, è stato il brano composto da Clab90 nel 2019, “Vivu e minnifuttu” riadattato ad hoc per il prodotto artigianale di Semedorato.

“Siamo felicissimi di questa esperienza che abbiamo vissuto in Brianza, presso l’Oasi Galbusera Bianca, per girare la pubblicità, grazie a Semedorato e a Franco Indorato per aver creduto in noi e per aver amato la nostra musica”. Ancora una volta la musica di casa nostra ottiene riconoscimenti e visibilità.