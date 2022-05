Marsala: in via Roma nei festivi e prefestivi chiusura al transito veicolare pomeridiano fino al prossimo 26 giugno

Via Roma, luogo di aggregazione di Marsala dove hanno sede numerosi negozi e luoghi di ritrovo, sarà vietata al transito veicolare e alla sosta nelle ore pomeridiane delle giornate festive e prefestive.

Il provvedimento del Comando della Polizia Municipale, in particolare, dispone che fino al prossimo 26 Giugno – dalle ore 16 alle ore 21 di Sabato, Domenica e Festivi – la centrale arteria stradale diverrà un’estesa area pedonale, congiungendosi a quella che da Piazza Matteotti giunge fino alla nuova Piazza Della Vittoria.

Deroghe sono previste per residenti e titolari di passi carrabili, nonchè per i soggetti con limitata capacità di deambulazione.Sarà altresì consentito l’attraversamento veicolare nel tratto di via Roma che congiunge via G. Bruno con via Spanò. Sono infine disposte variazioni alla circolazione veicolare nelle limitrofe vie Libertà, Falconara, Ferro, Spanò e, pertanto, si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica appositamente collocata nelle suddette zone.