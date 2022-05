Covid 9 maggio: in Italia 17.155 casi, in Sicilia solo 1.227 positivi

Sono 17.155 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Italia, con 84 decessi (totale da inizio pandemia di 164.573) e 33.496 guariti (totale 15.548.091). I tamponi effettuati sono 126.559.

I ricoverati in degenza ordinaria sono 8.735, 363 sono in Intensiva, con 27 ingressi giornalieri.

Sono 1.103.755 gli attuali positivi in totale nel Paese, con una decrescita di 16.159 casi.

I nuovi casi di contagio registrati in Sicilia sono +1.227 e il totale da inizio epidemia sale così a 1.140.150.

Attualmente positivi sono 113.803 persone. Sono 8 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 10.705. I guariti ammontano invece a 1.015.642, 846 in più rispetto a quanto registrato ieri. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 266 sono relativi a giorni precedenti al 08/05/22 (di cui n. 154 del 07/05/22, n. 61 del 06/05/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 08/05/2022 – N. 5 il 07/05/2022 – N. 1 il 16/03/2022

Degli attuali positivi, 727 (+13) pazienti sono ricoverati con sintomi, 36 persone sono in terapia intensiva (-4).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +10.777(si contano anche quelli rapidi).