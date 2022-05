Nozze in casa il nuovo mood

Siamo stanchi di sentirla nominare eppure dobbiamo ammettere che questa pandemia ha rivoluzionato tutti i settori, soprattutto quello dei matrimoni. Nonostante tutto, alcuni sposi sono andati avanti e da una necessità, oggi è si è creato un nuovo mood.

Nozze in casa, in effetti se ci pensiamo un attimo ci sono anche tanti vantaggi nell’ospitare un matrimonio nella privacy della propria casa: un senso di familiarità, un fascino innegabile e un sentimento unico rendono la giornata originale e degna di nota.

Le residenze raramente sono adatte per eventi e grandi raduni, le case private necessitano di una notevole attenzione quando si tratta di finalizzare la logistica come l’illuminazione, il parcheggio e gli affitti aggiuntivi. Spesso gli sposi optano per la casa dei genitori, e la scelta ricade su chi ha più spazio. Trovare l’equilibrio tra il voler evidenziare le caratteristiche uniche dell’ umile dimora e l’adattamento dello spazio alla vostra estetica unica è qualcosa che alcuni dei migliori pianificatori, fotografi, fioristi e ristoratori del settore hanno imparato. E’ importante contattare sempre gli esperti del matrimonio per ottenere alcuni consigli su come organizzare la perfetta festa privata in casa.

Una cerimonia in giardino seguita da un cocktail a bordo piscina è il classico matrimonio da film. E’ inoltre un ottimo modo per intrattenere gli ospiti prima di trasferirli in uno spazio tendato o all’interno della casa per la cena. E’ importante avere sempre un piano B in caso di pioggia o tempo inclemente una splendida tenda di tela da vela nel cortile della vostra abitazione sarebbe la soluzione ideale. A seconda del tema dell’evento, è bene scegliere una tenda casual o raffinata basandosi allo stile e all’arredamento di quel giorno.

Nonostante il matrimonio sia a casa mai ignorare l’importanza del cibo: è bene affidarsi ad un catering esterno che sarà in grado di portare l’attrezzatura giusta per organizzare una celebrazione spettacolare in un ambiente così intimo. Dal punto di vista della ristorazione, lavorare a casa di qualcuno richiede alcuni passaggi in più: controllare una fonte d’acqua, una fonte di alimentazione e altre esigenze di illuminazione, nonché portare tutte le attrezzature necessarie per cucinare e il servizio.

Per la mise en place perché non usare il “servizio buono” della famiglia? Sicuramente l’uso di determinate porcellane vintage può rendere originale la vostra tavola oltre ad avere un significato importante per la giornata, è il modo perfetto per aggiungere un tocco di tradizione alla vostra festa domestica.

Un vantaggio insostituibile di avere un matrimonio a casa è sicuramente l’intimità che ne deriva, quindi via con le danze e “musica a palla”. Terminare la serata con uno spettacolare commiato è uno dei modi migliori per coronare un evento così memorabile. Solo perché si è ospitato il matrimonio a casa non significa che bisogna sacrificare questo momento straordinario, come ad esempio un ballo o giochi d’artificio. Ma è fondamentale ricordarsi di lasciare spazio aperto nella parte anteriore o posteriore della casa (nessuna macchina parcheggiata, ecc.) per garantire un’esperienza di commiato senza interruzioni.

Sicuramente la casa è una nuova tendenza e sicuramente seguiranno altri eventi organizzati in questo modo, ma infondo non importa quale luogo si sceglie per celebrare la propria unione, ma è importante rendere qualsiasi luogo magico affinché voi sposi possiate sentirlo intimo e vostro proprio come casa vostra.

Arianna Sanguedolce