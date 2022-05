La statua di Pascasino dopo la testa perde anche… la targa

Nelle scorse settimane ci siamo occupati della statua di Pascasino, vescovo di Lilibeo, che si trova in Piazza Bambina, nel piazzale antistante la Chiesa dell’omonima contrada marsalese.

La statua è stata vandalizzata, hanno staccato la testa e parte della scritta, inoltre per ridicolizzarla, hanno messo sopra il cappello del Vescovo, quando ancora non si era staccata completamente, un mocio, quelli per pulire i pavimenti.

Adesso anche la targa sottostante si è spaccata a metà finendo chissà dove.

Il Vescovo Mogavero e i preti della Diocesi di Mazara erano anche intervenuti