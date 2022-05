Marsala riceve un finanziamento Pnrr per ricostruire la scuola di via Istria

Al Comune di Marsala è stato concesso il finanziamento di oltre 5 milioni di euro, a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per ricostruire la nuova scuola nel quartiere popolare di via Istria.

“Un finanziamento che consentirà di restituire alla comunità una nuova scuola nel quartiere popolare, ridando decoro a quell’area da decenni occupata da immobili vandalizzati – ha affermato il sindaco Massimo Grillo -. Un investimento che, assieme ad una moderna opera, sicura e funzionale, include anche occupazione e nuovi servizi. Enormi, infine, i benefici per l’Istituto Mario Nuccio – cui la scuola appartiene – che incrementerà le sue dotazioni impiantistiche e tecnologiche”.

Il risultato, secondo quanto fatto sapere dal Comune, è frutto di un lavoro propedeutico con il dirigente scolastico della “Mario Nuccio” Francesco Marchese e con il consigliere comunale Michele Accardi che, quale componente della Commissione Edilizia scolastica, ha seguito il progetto sin dalle prime battute.

Complessivamente, sono 195 i nuovi edifici scolastici che beneficiano dei fondi nazionali (800 milioni di euro), di cui 14 in Sicilia. Marsala è l’unico comune del trapanese ad avere attinto al finanziamento. L’obiettivo è quello di realizzare una scuola innovativa dal punto di vista architettonico, ambientale e strutturale, altamente sostenibile e con il massimo dell’efficienza energetica, raggiungendo gli obiettivi nazionali della transizione ecologica. La scuola sarà inoltre inclusiva e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative, con una piena fruibilità degli ambienti didattici.

In pratica, l’area diverrà un vero e proprio campus scolastico, in grado di rigenerare l’intero quartiere. Sarà lo stesso Ministero dell’Istruzione a bandire un concorso di progettazione per le nuove scuole. Nell’ex Scuola elementare e materna “G. Cosentino” saranno realizzate 15 aule e uno spazio comune per la scuola d’infanzia (circa 300 alunni), un’Aula Magna, locali Mensa, aule Didattica di sostegno, Laboratorio informatico, linguistico e artistico, locali per personale e docenti.

L’ex Scuola elementare e materna “G. Cosentino”, destinataria dei fondi del PNRR, è stata realizzata nei primi anni ’70 e sorge su un’area di circa 6 mila mq. La sua chiusura ha comportato l’appesantimento del limitrofo plesso centrale – il Comprensivo M. Nuccio – con la necessità di dovere reperire aule. Ciò ha comportato, di fatto, un’occupazione quasi totale degli spazi, privando l’istituto di servizi che – seppur accessori – erano necessari a garantire la completezza delle dotazioni scolastiche.