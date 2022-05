Enzo Amato spopola su TikTok: visualizzazioni da record per i suoi video

Il marsalese Enzo Amato (parte del gruppo comico Trikke e Due Cabaret) sta letteralmente spopolando sul social network “TIKTOK”: telefona a suo “compare” per parlare di eventi assurdi o esilaranti e conquista il web. In quattro mesi in 60milioni hanno visualizzato i suoi video divertenti, commenti positivi arrivano anche dall’estero e una gag è stata anche ripresa da RadioDJ.

Enzo Amato Màs – il cui nome del profilo è @trikkeduecabaret – in pochissimo tempo è riuscito a diventare un personaggio popolare con video che ritraggono le sue telefonate immaginarie con il “cumpàre” Nicola Anastasi (altro membro del gruppo di cabaret), ma anche con personaggi politici, sportivi, virologi, cantanti, ufficio informazioni. Telefonate surreali che diventano virali non soltanto nel social TikTok ma anche su Facebook, Instagram e soprattutto su WhatsApp.

In particolare una gag che riguarda la recente sentenza sul doppio cognome per i nascituri è stata “citata” da RadioDJ nella trasmissione “Ciao Belli”. Di seguito il link: https://www.deejay.it/programmi/ciao-belli/puntate/ciao-belli-del-29-04-2022/

“E’ incredibile – scrive Enzo Amato – come questo social faccia arrivare la mia semplice comicità oltre la Sicilia, in Italia ormai nei telefonini girano i miei video con regolarità giornaliera. Da gennaio ad oggi 60 milioni di persone hanno visto le mie video-scenette divertenti. Mi scrivono dalla Germania, dalla Svizzera, dall’inghilterra e anche dal Canada. E’ incredibile. Tra l’altro i commenti sul social sono tutti positivi, la gente ha bisogno di ridere e sorridere sull’attualità e mi ringrazia con tanto affetto e amore. Quest’estate, grazie questa inattesa popolarità faremo degli spettacoli in Puglia, in Calabria e a Pantelleria”.

Enzo, insieme al “cumpare” Nicola Anastasi, a breve debutterà su Antenna Sicilia nella trasmissione comica Sicilia Cabaret Off con sketch de “i Padri Tifosi”. I Trikke e Due: “Sono stati pesanti questi due anni di pandemia, non abbiamo fatto più spettacoli per tanto tempo… Le nostre commedie teatrali, il cabaret, le corride, le tombole in piazza… Ci manca il teatro, ci manca il calore e gli applausi del nostro pubblico. Adesso inizia una nuova fase per fortuna, riprendiamo ad avere il contatto con la gente. Non vediamo l’ora di regalare sane risate a tutti. Grazie a TikTok (anche Nicola partecipa ogni tanto ai video) abbiamo trovato un pubblico nuovo e ampio. Speriamo di continuare e divertirci “in presenza” e dimenticare questi lunghi mesi assurdi e tristi”.

I social network, è risaputo, sono diventati un palcoscenico: se sei una persona creativa, divertente, originale e spigliata possono renderti virale e famoso per il popolo del web in pochissimo tempo. È proprio quello che sta accadendo a Enzo Amato Màs.

Di seguito alcuni link dei video più gettonati: https://vm.tiktok.com/ZMLGeA8dA/ ; https://vm.tiktok.com/ZMLGe5vdN/ ; https://vm.tiktok.com/ZMLGeV19u/ ; https://vm.tiktok.com/ZMLGe9VaG/ ; https://vm.tiktok.com/ZMLGeMe6U/