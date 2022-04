A Paceco si presenta “I carnefici di Sicilia” di Salvatore Mugno

Si terrà questo pomeriggio alle ore 18, nei locali della Biblioteca Comunale di Paceco, la presentazione dell’ultimo libro di Salvatore Mugno, I carnefici di Sicilia. Chi erano e come vivevano i boia nell’Ottocento, pubblicato da Navarra Editore. All’incontro, patrocinato dal Comune di Paceco, interverranno il sindaco Giuseppe Scarcella, il direttore della biblioteca Isidoro Stellino e Stefania La Via, oltre che l’Autore stesso. A moderare sarà il giornalista Maurizio Macaluso.

A due anni dal fortunato Decollati. Storie di ghigliottinati in Sicilia, lo scrittore trapanese torna in libreria con un diametrale ribaltamento di prospettiva: dalle vittime ai carnefici, dai condannati a morte ai boia. Il libro, infatti, racconta la Sicilia da un punto di vista assolutamente inedito, quello di coloro che comminavano la pena capitale, e descrive il mondo visto con gli occhi dei carnefici siciliani dell’Ottocento: uno straordinario spaccato storico, sociale e culturale che Mugno offre ai lettori attraverso una prospettiva insolita, come spesso accade nei suoi saggi, sia nella storiografia che nell’aneddotica sulla Sicilia. Un’analisi precisa e dettagliata che si rivolge a tutto ciò che caratterizzava la vita di coloro che per lavoro eseguivano le condanne a morte: dall’identità dei boia alle modalità di reclutamento, dal tenore di vita alle normative che regolavano la loro attività, passando per abbigliamento, contesto familiare, disagi e aspirazioni, pietà e orgoglio, orrore e ripugnanza.

Tra saggio storico e narrazione, il libro rappresenta idealmente la prosecuzione, il completamento e insieme il contraltare del precedente Decollati: un’indagine originalissima che parte da precisi riferimenti storici e dall’analisi del contesto sociale, e che mette insieme il rigore dello studio e la godibilità della scrittura per narrare una Sicilia diversa, misteriosa, letterariamente poco frequentata.

Salvatore Mugno, saggista e narratore, si è occupato soprattutto di letteratura siciliana e ha tradotto e curato opere di importanti scrittori tunisini, tra cui Mario Scalesi, Moncef Ghachem e Abu l-Qasim al-Shabbi. Tra i suoi romanzi: Opere termonali (Jaka Book 2001), Il pollice in bocca (Il Grandevetro 2006), Il biografo di Nick La Rocca (Arcana 2017), Il prof terrone (Margana Edizioni 2018). Ha pubblicato saggi su Mauro Rostagno, Messina Denaro, Giovanni Falcone e ha collaborato con periodici e quotidiani. Con Navarra Editore ha pubblicato nel 2019 Decollati. Storie di ghigliottinati in Sicilia e Sentenze di ghigliottinati in Sicilia.

