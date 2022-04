Marsala: il Parco di Salinella ancora discarica a cielo aperto

Ancora discarica a cielo aperto al Parco della Salinella. Questa volta le foto sono state raccolta da alcuni cittadini nel gruppo Facebook “Salviamo Marsala”.

Ed è proprio il caso di dirlo: salviamo il nostro habitat dai rifiuti abbandonati, dagli ingombranti, da strumenti elettronici classificati come RAEE e pericolosi per l’ambiente, salviamolo da plastica e vetro lavorato e lattine che finiscono in mare.

Da anni il Parco vive dei momenti di valorizzazione e di abbandono in un loop continuo, senza che nessuna Amministrazione riesca a puntarci concretamente. Eppure, potrebbe diventare un polmone verde importante per la Città, assieme alle aree del Parco archeologico, di Villa Cavallotti e di Villa Genna.