Europa Verde: “Inceneritori in Sicilia? Il vero cambiamento è diminuire i rifiuti”

“Musumeci vuole spendere 1.000 milioni di euro per avere non prima di cinque anni due inceneritori. Il vero cambiamento, a cui l’attuale governo della Regione non ha prestato alcuna attenzione, è la diminuzione della quantità dei rifiuti e l’aumento dei rifiuti riciclati che diventano risorse capaci di produrre materie prime utili”. Lo affermano i co-portavoce di Europa Verde Antonella Ingianni e Mauro Mangano

“Musumeci dimentica che la Sicilia ha la percentuale di raccolta differenziata che si attesta almeno 20 punti al di sotto della media nazionale – si legge ancora nella nota -. Europa Verde si oppone fermamente agli inceneritori e promuove la cultura del rifiuto, risorsa che ha come punti fermi la costruzione di nuovi impianti di riuso e riciclo dei rifiuti primi fra tutti gli impianti di compostaggio aerobico ed anaerobico per il trattamento dell’organico (nella raccolta differenziata, la frazione organica rappresenta circa il 40%). Ed anche l’incentivazione dell’industria della riparazione deve essere favorita per invertire la tendenza a buttare a favore dell’aggiustare riducendo rifiuti e creando lavoro”.