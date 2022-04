Coronavirus nel trapanese: +235 positivi e 438 guariti in 24 ore

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, sabato 23 aprile 2022.

Questi gli attuali positivi suddivisi nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 595 Buseto Palizzolo 43, Calatafimi Segesta 105, Campobello di Mazara 147, Castellammare del Golfo 197, Castelvetrano 250, Custonaci 107, Erice 404, Favignana 116, Gibellina 25, Marsala 1.176, Mazara del Vallo 412, Misiliscemi 1, Paceco 208, Pantelleria 220, Partanna 109, Petrosino 69, Poggioreale 13, Salaparuta 13, Salemi 92, San Vito Lo Capo 62, Santa Ninfa 41, Trapani 1.039, Valderice 242, Vita 32.

Restano 5.718 positivi nel trapanese (+235), con un nuovo aumento; sono 634 i decessi e 89.411 i guariti, ovvero 438 persone che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Un ricovero in terapia intensiva, 9 i ricoverati in semi-intensiva, scendono a 72 quelli in degenza ordinaria (-1) e a 14 coloro che si trovano in RSA o Covid-Hotel (-2).

Il dato tamponi effettuati verrà comunicato lunedì.