Dati Covid 18 aprile, in Italia +18.380 positivi, 1.355 in Sicilia

Sono 18.380 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è il report del Ministero della Salute. Va detto, comunque, che il dato risente del basso numero di tamponi effettuato nella giornata di Pasqua. Sono inoltre stati accertati 79 decessi e 27.704 guarigioni. Alla luce di ciò, gli attuali positivi in Italia scendono a 1.216.843, mentre il tasso di positività odierno raggiunge il 17,4%.

La regione con più contagi giornalieri è l’Emilia Romagna (+2.916). Poi Lazio (+1.986) e Campania (+1.946).

In Sicilia sono stati registrati 1.355 nuovi casi di Covid (di cui 209 in giornate precedenti a domenica, ma conteggiati comunque oggi); 3 decessi (distribuiti negli ultimi tre giorni) e 995 guariti. Gli attuali positivi salgono a 132.186. I ricoveri ospedalieri restano sotto quota mille (precisamente 947), di cui 49 in terapia intensiva.

Tra le province isolane, Palermo fa registrare il dato più elevato (369). Poi Messina (280), Catania (244), Trapani (186), Caltanissetta (126), Siracusa (114), Ragusa (85) ed Enna (25).