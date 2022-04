Elezioni Rsu: Uilpa prima al Tribunale di Marsala all’Archivio di Stato, in Questura e Capitaneria

Crescono i consensi per la UilPa Trapani in termini percentuali e di preferenze ottenute in occasione delle ultime votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie: dai 201 voti e 18,18 per cento del 2015 si è passati a 249 voti e una percentuale del 23,65 per cento.

La Uilpa è stata l’organizzazione sindacale più votata in diversi uffici pubblici. Si è attestata prima al Tribunale di Marsala conquistando 4 seggi su 7 con 43 voti a suo favore dei 107 espressi e una percentuale del 40 per cento, alla Capitaneria di Porto con 2 seggi su 3, all’Archivio di Stato dove con 15 voti su 16 ha ottenuto tutti e tre i seggi disponibili.

Da rilevare anche i risultati all’ufficio trapanese della Commissione tributaria, dove dei 12 voti espressi 10 sono andati al candidato Uil, e quello alla Casa di reclusione di Favignana dove la candidata più giovane della Uilpa ha ottenuto 6 voti su 8, conquistando un seggio Rsu dei complessivi 3 disponibili tra le case circondariali di Trapani, Castelvetrano e Favignana.

Buone affermazioni, poi, si sono ottenute in Questura, con 24 voti su 48 e 3 seggi presi sul totale di 5, in Prefettura (22 voti a favore su 61 e due seggi su 5), all’Agenzia delle Entrate (2 seggi su 7, uno in più rispetto al 2018), ai Monopoli di Stato (2 seggi e 12 voti su 19), all’Aci (un seggio).

“Ringrazio tutti i candidati e tutti coloro che hanno collaborato con la segreteria provinciale – afferma la segretaria generale UilPa Trapani Gioacchina Catanzaro – per il risultato ottenuto e per l’impegno profuso che ha ci ha permesso di crescere in termini di consensi in diverse importanti realtà lavorative, nonostante le difficoltà legate alla crisi pandemica non ancora terminata e ai numerosi pensionamenti. Non un punto di arrivo quello di oggi, ma un risultato gratificante dal quale ripartire, soprattutto nei contesti in cui il nostro risultato può essere migliorato”.