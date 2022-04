Per il magazine Rockit Carmelo Pipitone tra i 20 migliori chitarristi italiani

Il magazine musicale Rockit ha stilato la classifica dei 20 migliori chitarristi italiani di sempre e grande è l’orgoglio di avere in “top twenty” una “6 corde” tutta nostrana.

Al 16° posto – prima di Ivan Graziani, Tolo Marton de Le Orme, Gionata Mirai de Il Teatro degli Orrori, Stefano Pilia, Maurizio Solieri (storico chitarrista di Vasco Rossi) – c’è il petrosileno Carmelo Pipitone.

“Da solo o coi Marta sui Tubi – scrive Rockit – è l’emblema del chitarrista con una personalità sconfinata, che lo porta a suonare con Lucio Dalla, Franco Battiato ed Enrico Ruggeri. Suona anche in una super band formata da Colin Edwin (Porcupine Tree) al basso e Pat Mastelotto (King Crimson) alla batteria. Debordante, veloce, non ama le cose semplici”.

Lo stile di Carmelo Pipitone nel panorama musicale indipendente (e non) è unico: dall’indie rock al rock più sperimentale, con il suo finger picking cupo, volto a mettere in evidenza i bassi, è una caratteristica sviluppata ai tempi dei Marta che non avevano un bassista e a cui peraltro non serviva, delineando una band ‘anomala’ per il genere, in tal senso.

Atteggiamento che sulla chitarra ha mantenuto anche con le band O.r.k. e Dunk e nelle varie collaborazioni più cantautorali e soliste.

Nella classifica, ad anticipare Carmelo Pipitone, un grande nome della musica italiana: Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla. Prima ancora Fausto Mesolella (Avion Travel), Jimmy Villotti (Dalla, Conte, Guccini, Endrigo, Vanoni, ecc.), Marco Sfogli (PFM nel dopo Mussida), Dodi Battaglia dei Pooh, Luca Colombo (Orchestra Festival di Sanremo, Ramazzotti, Mengoni, Oxa, Tozzi, Bertè, ecc.), Cesareo (Elio e le Storie Tese), Alessandro “Asso” Stefana (Guano Padano, PJ Harvey, Mike Patton, Capossela, ecc.), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Pino Daniele, Egle Sommacal (Massimo Volume) e l’intramontabile e indimenticato Franco Cerri (Wes Montgomery, Chet Baker, Gerry Mulligan, Lee Konitz, Dizzy Gillespie).

Sul podio, al terzo posto Andrea Braido, un altro chitarrista di Vasco Rossi (ma anche di Pravo, Baccini, Mina, Zucchero, Celentano, Pausini, ecc.), al secondo Franco Mussida (PFM, De Andrè, Battisti). Al primo posto l’indiscutibile Alberto Radius storica chitarra della Formula 3 (ma anche di Mina, Patty Pravo, Faust’o, Alberto Camerini, Alice, ecc.).