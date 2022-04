Pallamano: Giovinetto Petrosino verso Enna per la gara contro il Girgenti

Oggi alle ore 19 sul campo di Enna, la Puleo Il Giovinetto Petrosino affronterà il Girgenti, squadra ostica e ben messa in campo dal tecnico Gelo che, dopo un periodo di avvio difficile, è riuscita a riprendersi pur dovendo rinunciare a diversi giocatori ed ha costruito un gioco che le ha permesso di battere l’HC Mascalucia e l’Enna, conquistando gli ultimi punti per la matematica salvezza nel Campionato A2 di Pallamano.

La squadra punta sui due svedesi Larsson e Westberg, il giovane molto promettente Mantisi e il giovanissimo ma esperto Joachim Gelo, capace sempre di trasferire l’idea di gioco del padre Lillo.

I petrosileni si presenteranno ad Enna forti della convincente vittoria in casa contro l’Atellana, che gli ha fatto prendere più fiducia sui propri mezzi e l’ambizione di bissare lo stesso risultato, sia per chiudere il discorso salvezza che risalire ancora la classifica e mettere da parte il lungo periodo di difficoltà attraversato per tutta la stagione.

Finale di stagione scoppiettante per Il Giovinetto, dovendo ancora giocare contro Palermo, Ragusa e Aetna e recuperare martedì prossimo la partita contro Mascalucia e con un altro turno infrasettimanale il 4 maggio la gara contro Benevento; un’occasione importante però sulla quale puntare per confermarsi nel campionato e raggiungere gli obiettivi stagionali.