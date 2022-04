Sicurezza strade e viadotti, nel trapanese oltre 20 milioni di euro

È arrivato il via libera allo schema di decreto di riparto dei 1,4 miliardi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e dei 1,37 miliardi destinati alla manutenzione straordinaria delle strade di competenza di Province e Città metropolitane.

Di questi, alla Sicilia andranno oltre 121 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade e 115 milioni per la manutenzione di ponti e viadotti, le risorse destinate all’ex provincia di Trapani sono pari a oltre 11 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade e a quasi 10 milioni per la manutenzione di ponti e viadotti.

Lo stanziamento è su base pluriennale, fino al 2029.

Inoltre, ci sarà la possibilità di utilizzare le risorse anche per interventi su strade comunali in caso di continuità territoriale e funzionale di percorso con le strade provinciali o della Città metropolitana, con un preventivo accordo tra gli enti interessati.

“Si tratta di un’ottima notizia, anche perché le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle che arriveranno nei prossimi mesi dal PNRR”, afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Maurizio Santangelo.

“Lo stanziamento si pone in perfetta continuità con gli interventi messi in campo in questi anni dai Governi Conte durante i quali si è invertita completamente la rotta rispetto al passato tornando ad investire sui territori. La fatiscenza delle strade siciliane e quindi la lentezza e la pericolosità dei collegamenti, ha un peso negativo quotidiano sulla nostra economia. Per questo, ma anche per garantire l’incolumità di chi viaggia, ritengo che questi investimenti assolutamente indispensabili per iniziare a colmare quel gap che ci separa dalle altre Regioni”, conclude Santangelo.