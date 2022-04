Petrosino: pubblicato l’avviso per la riduzione della Tari 2022

I cittadini petrosileni in possesso dei requisiti potranno richiedere la riduzione della quota variabile della Tassa sui rifiuti (Tari) per il 2022.

Lo prevede l’Avviso pubblicato oggi sul sito internet del Comune di Petrosino a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del relativo regolamento per la riduzione del tributo locale. Nel dettaglio, sono previste riduzioni della Tari per le utenze domestiche per coloro che versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

L’agevolazione verrà calcolata sull’importo della quota variabile del tributo in base al valore Isee:

1) Per le abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a €. 5.000,00 la riduzione sarà pari al 100% della parte variabile della tariffa;

2) Per le abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore Isee compreso tra € 5.000,01 e €. 10.000,00 la riduzione sarà pari al 50% della parte variabile della tariffa;

3) Per le abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 10.000,01 e €.15.000,00 la riduzione sarà pari al 30% della parte variabile della tariffa.

Le domande per richiedere le agevolazioni potranno essere presentate a partire da domani (2 aprile 2022) e fino al 2 maggio 2022 in uno dei seguenti modi:

– tramite pec inviando una mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it;

– tramite raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Comune di Petrosino – Ufficio Servizi Sociali – Piazza della Repubblica, snc – 91020 – Petrosino

– di presenza recandosi direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.