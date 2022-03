L’Anpi nazionale approva gli emendamenti su donne e Imi presentati a Marsala

Il Congresso Nazionale dell’Anpi ha approvato gli emendamenti proposti dalla sezione “Vincenzo Alagna” di Marsala. Nei giorni scorsi, in occasione del congresso comunale, il presidente Pino Nilo aveva caldeggiato il riconoscimento del ruolo che ebbero gli Internati Militari Italiani e le donne nella Guerra di Liberazione. I due emendamenti, approvati all’unanimità a Marsala, ma anche al Congresso provinciale, sono stati adesso approvati in seno al Congresso Nazionale.

Grande soddisfazione viene espressa, a riguardo, dal presidente dell’Anpi Marsala Pino Nilo: “Sono molto contento che sia stato riconosciuto ufficialmente il contributo delle donne che hanno partecipato alla Resistenza in maniera attiva, non solo come staffette o combattenti, ma anche dando cure e rifugio ai soldati. Per quanto riguarda gli Imi, torno a dire che si tratta di ragazzi che hanno preferito finire nei lager pur di non sposare la causa della Repubblica di Salò. Se avessero fatto un’altra scelta, la Guerra Civile avrebbe potuto avere esiti diversi”.