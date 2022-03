Covid, calano in Italia i contagiati. I nuovi dati siciliani del 26 marzo

Sono 73.357 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.616. Le vittime sono invece 118, ieri erano state 146.

I tamponi sono stati 504.185 tra antigenici e molecolari. La positività cala al 14,5%.

Sono 452 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 45. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.023, ovvero 29 in più rispetto a ieri.

In Sicilia le cifre non si discostano di molto da quelle dei giorni precedenti. Ci sono 5.491 nuovi casi (appena 4 meno di ieri) con quasi 37.000 tamponi processati (circa 600 in più di ieri): il Covid, insomma, continua a circolare e non si attenua il ricorso ai tamponi, a conferma di come ancora la sconfitta del Covid è lontana. É quanto si legge nel bollettino di oggi, sabato 26 marzo 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

L’incidenza è del 14,84%, ormai allineata a quella nazionale.

Va leggermente diminuendo il numero dei ricoverati, in terapia intensiva c’è stato un calo di quattro unità.

Cresce ancora il numero dei guariti, 11.500 solo ieri e di conseguenza sta diminuendo il numero degli attuali positivi. Come sempre però va rimarcato il fatto che tutti i riporti di giorni precedenti creano confusione nell’analisi del dato.

E così anche il numero dei morti, 19, risulta solo indicativo considerato che molto più della metà non fanno parte dei casi delle ultime 48 ore.