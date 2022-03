Primavera/Estate – I turisti scelgono la Sardegna come meta turistica

Sarà per i costi contenuti dei traghetti per raggiungerla o semplicemente per le attrazioni che ogni anno regala ai propri turisti, ma la Sardegna anche quest’anno si conferma tra le mete preferite dei turisti italiani. Di seguito verranno illustrate nel dettaglio le motivazioni che spingono moltissimi utenti a scegliere l’isola sarda come meta per vivere le proprie vacanze.

Traghetti sempre disponibili e rapporto qualità-prezzo altissimo

I traghetti diretti dalla terraferma verso la Sardegna risultano operativi durante tutto l’arco dell’anno, permettendo anche a chi ha le ferie in periodi scomodi, di muoversi senza fatica e spendendo cifre contenute. L’acquisto di un ticket passaggio ponte traghetto verso la Sardegna ad esempio può essere fatto a prezzi molto bassi, in questo modo anche chi viaggia nel fine settimana o nei mesi di alta stagione, ha la possibilità di limitare le spese. A bordo, generalmente, vengono garantiti servizi come angolo bar, ristorante, area giochi per i più piccoli, sdraio libere in cui poter prendere il sole, aree relax e molto altro. Verrà facile dedurre quindi che la Sardegna è facilmente raggiungibile anche da parte di anziani e bambini che si ritrovano a viaggiare nel massimo dei comfort.

Perché il numero dei turisti che scelgono la Sardegna è in aumento?

Per quanto la problematica del covid abbia limitato e cancellato molti eventi, sono numerosi gli appuntamenti a cui potranno partecipare i turisti durante i mesi più caldi. Il merito non è solo collegato alle bellezze naturali del posto, ma anche e soprattutto per le splendide gestioni comunali che ogni anno operano per incentivare il proprio territorio. Molte persone infatti si stanno organizzando per partecipare alla “Discesa dei candelieri” nella giornata del 14 agosto, data in cui la città di Sassari si ferma per la sua “Festha Manna “. Durante questo evento undici grandi ceri votivi, vengono portati a spalla dai rispettivi Gremi per le vie del centro storico, persciogliere il votoalla Madonnafatto 500 anni fa. Torna a farsi sentire anche l’euforia del Carnevale Tempese, solitamente svolto nel mese di maggio, la cui giornata viene dedicata alla discesa dei Carruleddi. Non mancano anche carri e gruppi mascherati. La direzione artistica sta lavorando per dedicare questa edizione, alla storia dell’evento. Non manca anche l’attaccamento dei turisti alle sagre e alle fiere di paese, come ad esempio la Sagra degli Agrumi di Muravera, un’importante vetrina per far conoscere ed apprezzare le produzioni agrumicole del Sarrabus. Grazie a questo appuntamento viene festeggiata la tradizione dell’enogastronomia e delle bellezze naturalistiche locali. Gettonatissima anche la Sagra del Vino di Atzara, in provincia di Nuovo, che mira a coinvolgere i partecipanti tra degustazioni in cantina, convegni, laboratori, concorsi fotografici e molto altro. Non può mancare inoltre un evento dedicato al chiacchieratissimo mirto sardo, che trova luogo nella sagra svolta a Telti, organizzata dalla Pro Loco e sostenuta dal comune. Qui, davanti alla Chiesa di Santa Vittoria e la Piazza Duomo, avranno luogo spettacoli serali ad ingresso libero ma a numero chiuso.