Impianti sportivi a Marsala, slitta l’ok del Consiglio al nuovo regolamento

Ulteriore slittamento per l’approvazione del nuovo regolamento sulla gestione degli impianti sportivi a Marsala. Dopo un lungo dibattito e diversi interventi da parte dei consiglieri comunali, del presidente Sturiano e del vicesindaco Paolo Ruggieri, i lavori si sono conclusi con la richiesta di una relazione tecnica da parte dei dirigenti comunali, alla luce del parere negativo espresso dal segretario comunale Giacalone su uno degli articoli del regolamento. In particolare, il segretario ha fatto presente che sulla distinzione tra impianti a rilevanza economica e impianti non a rilevanza economica andrebbe ulteriormente approfondita. “Allo stato attuale – ha sottolineato Andrea Giacalone – non c’è alcun elemento che lo spieghi con chiarezza. Serve un relazione tecnica che motivi le ragioni in base a cui un impianto viene considerato di rilevanza economica”. Pur trattandosi di un parere non vincolante, l’assemblea di Sala delle Lapidi ha evidenziato la necessità di prendere visione della citata relazione tecnica, tenuto conto che l’articolo in questione rappresenta il fulcro del nuovo regolamento. Il vicesindaco Paolo Ruggieri ha poi chiarito, su sollecitazione del consigliere Di Pietra, che l’amministrazione non intende procedere alla gestione diretta degli impianti sportivi comunali, sottolineando che l’orientamento è di procedere all’affidamento in uso o in gestione alle realtà sportive del territorio.

In apertura di lavori, nello spazio riservato alle comunicazioni, il consigliere Mario Rodriquez ha segnalato la presenza di un eccessivo dislivello della carreggiata in seguito ai lavori svolti al lungomare di Marsala (di fronte al Monumento ai Mille). Rino Passalacqua è invece tornato ad incalzare l’amministrazione comunale sui lavori (ben lontani dalla conclusione) per la realizzazione del nuovo padiglione dell’ospedale “Paolo Borsellino”, nonché sulla pubblicazione dei dati sulla presenza dei nitrati nell’acqua comunale. Anche il presidente Enzo Sturiano si è detto preoccupato per la riattivazione dell’ospedale, tenuto conto che la pandemia – a detta di alcuni scienziati – potrebbe protrarsi per altri due anni. Il consigliere Flavio Coppola, invece, ha preannunciato un’indagine conoscitiva sulle condizioni del cimitero cittadino.

Il massimo consesso civico tornerà a riunirsi giovedì 24 marzo, alle 16.30. Nel corso della seduta, come annunciato dal presidente Sturiano, si procederà anche all’approvazione di una delibera che prevede l’intitolazione di una sala commissione alla memoria del compianto segretario comunale Bernardo Triolo.