In galleria allo Scorrimento Veloce col semaforo malfunzionante è caos, sfiorato incidente

Ancora problemi e “anomalie” allo Scorrimento Veloce. Dallo scorso 26 gennaio, la circolazione sull’importante arteria che collega la Città di Marsala con l’aeroporto di Birgi e il capoluogo trapanese, è ripresa, inizialmente tranne nel tratto della galleria SS Filippo e Giacomo interessata da lavori rallentati sia dai furti ai cavi elettrici sia dai ritardi causati da questioni più tecniche come l’acquisto di apposita segnaletica.

Il tratto peraltro, a seguito dei rallentamenti, ha provocato persino molto fumo dagli scarichi delle auto in coda, provocando cattivi odori e poca visibilità in galleria, oltre alle lamentele degli automobilisti. Il traffico prima della galleria è ancora regolamentato dal semaforo per la parziale riapertura (e dopo una totale chiusura di ulteriori tre giorni) e in queste ore sta accadendo qualcos’altro di strano.

Chi si è ritrovato ad attraversare mercoledì la galleria da una parte della carreggiata, ha avuto il via libera con il semaforo verde; chi proveniva dal lato opposto però, si è ritrovato il semaforo giallo lampeggiante di prestare “attenzione”. Il problema però è che, chi aveva il verde procedeva veloce in galleria sorpassando anche in curva, essendo sicuro di non avere nessuno che transitasse dall’altro lato della carreggiata, ma chi aveva il semaforo giallo ha, anche giustamente, proceduto dritto con attenzione, ritrovandosi i mezzi che sfrecciavano avendo il ‘lasciapassare’ dall’impianto semaforico.

“Ad un certo punto ci siamo ritrovati con le vetture quasi frontalmente e non è successo il peggio per miracolo”, ci hanno rivelato alcuni passanti dello Scorrimento Veloce. Per poco non si consumava un tragico incidente o più di uno per un pericoloso errore. Ieri invece tutto è tornato alla normalità.