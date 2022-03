Lo Curto: “Bene legge su riuso acque reflue” e cita i casi di Marsala e Mazara

“La Sicilia si adegua alle direttive europee sul riutilizzo delle acque reflue. Ho lavorato al testo della legge che ha avuto il via libera dell’Assemblea regionale siciliana con emendamenti e proposte che consentiranno alla nostra Regione di porsi all’avanguardia nelle politiche di lotta al cambiamento climatico”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc al Parlamento siciliano.

“L’acqua, infatti, è indispensabile per i processi di economia circolare e per impedire la desertificazione di aree della Sicilia su cui gli scienziati hanno lanciato un allarme – afferma la deputata -. Con il nuovo testo normativo promuoviamo l’utilizzo delle acque reflue urbane attraverso impianti di affinamento e sistemi di fitodepurazione, ed affidiamo all’Assessorato regionale per l’Energia ed i servizi di pubblica utilità le competenze per gli usi irrigui, civili ed industriali. Ci saranno risparmi nei costi grazie ad un uso “smart” di un bene prezioso com’è l’acqua. I Comuni, grazie alla nuova legge, potranno migliorare l’approvvigionamento idrico per gli usi potabili grazie al riutilizzo delle acque reflue. Sono tante, infatti, le realtà territoriali dove l’acqua presenta contaminazioni che la rendono inutilizzabile per fini potabili, è il caso ad esempio di Marsala e Mazara del Vallo e di altri comuni. Esprimo tutta la mia soddisfazione per il lavoro incessante sulle nuove disposizioni che ha interessato, dapprima, la IV commissione Ars e, successivamente, ha trovato l’adesione del Parlamento siciliano”.