Coronavirus nel trapanese: scendono i contagi, +1.217 guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, giovedì 10 marzo 2022.

I positivi in totale sono così suddivisi nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 788, Buseto Palizzolo 33, Calatafimi Segesta 186, Campobello di Mazara 378, Castellammare del Golfo 244, Castelvetrano 952, Custonaci 79, Erice 304, Favignana 34, Gibellina 129, Marsala 1.567, Mazara del Vallo 1.296, Misiliscemi 0, Paceco 103, Pantelleria 156, Partanna 380, Petrosino 282, Poggioreale 21, Salaparuta 88, Salemi 256, San Vito Lo Capo 55, Santa Ninfa 241, Trapani 832, Valderice 174, Vita 29.

Il totale attuali positivi torna a scendere, con 8.597 casi (-337); i deceduti salgono a 587 (+1) e i guariti sono 57.842, ovvero 1.217 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore.

In terapia intensiva non si registra nessun ricovero, in semi intensiva sono 9 e nelle degenze ordinarie i ricoveri scendono a 37 (-4); in Rsa o Covid Hotel i ricoveri sono 13.

Questo il dato tamponi effettuati: molecolari 186, test per la ricerca dell’antigene 865.