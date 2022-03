Tamponamento in via Favara, due i feriti

Nella strada che attraversa il quartiere popolare di via Istria, a Marsala, stamattina si è verificato un sinistro con due feriti.

In particolare, in via Favara una Golf Volkswagen ha tamponato – mentre stava facendo manovra – un’altra vettura, una Peugeot, condotta da una donna.

L’urto è stato così forte che le auto hanno subito qualche danno ma anche entrambi in conducenti, l’uomo a bordo della Golf e soprattutto la signora che guidava la vettura tamponata, che sul ciglio della strada è stata subito soccorsa dai passanti. Niente di grave, però, per fortuna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani per rilevare il sinistro e l’ambulanza del 118 che hanno trasportato i due conducenti al Pronto Soccorso marsalese.