Castellammare, si inaugura uno sportello antiviolenza

Uno sportello antiviolenza inaugurato e presentato l’8 marzo: per la “Giornata internazionale della donna” e sarà operativo nei locali comunali di Castellammare del Golfo uno sportello di supporto comunale per chi ha subito, o subisce, violenze fisiche e psicologiche.

Curato da professionisti, il punto di ascolto sarà presentato martedì 8 marzo alle ore 17 nei locali del teatro Apollo Anton Rocco Guadagno di corso Mattarella.



Lo sportello è promosso dall’assessorato comunale Pari opportunità, guidato dalla vice sindaco Brigida Di Simone in collaborazione con la commissione comunale Pari opportunità, presieduta da Mariella Marraccino.



«Rendiamo immediatamente operativo lo sportello comunale antiviolenza che è uno spazio gratuito aperto alle donne che subiscono maltrattamenti e violenza di ogni genere e che vi si potranno rivolgere mantenendo l’assoluto anonimato -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Pari opportunità Brigida Di Simone-. Grazie al supporto di professionisti, si tratta di un aiuto concreto perché dopo l’inaugurazione renderemo noto il numero telefonico da chiamare per ricevere ascolto, sostegno psicologico e consulenza legale. Uno strumento istituzionale utile e sicuro per la sensibilizzazione e l’aiuto alle donne che vivono situazioni delicate e di violenza».

«In cantiere abbiamo più iniziative per la prevenzione della violenza e la promozione delle pari opportunità e del rispetto nei confronti di tutti. Lo sportello sarà attivo tutti i giorni indicando i comportamenti da adottare ed i servizi offerti. Ringraziamo -concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Pari opportunità Brigida Di Simone- la commissione Pari Opportunità per la collaborazione ed operatività».