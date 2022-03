Da Trapani la prima spedizione di beni verso l’Ucraina

Straordinario riscontro per le donazioni dei trapanesi a supporto degli amici ucraini. Nella giornata di oggi, attorno alle 14, partirà il primo carico di merce diretta prima a Verona e poi, per tramite della Polonia, fino in Ucraina. Otto pedane cariche di viveri di prima necessità, scatolame, pannolini, medicinali, indumenti ed ogni bene utile raggiungerà al più presto la destinazione finale anche grazie all’interesse e supporto del Consolato Ucraino.

L’associazione “Ucraina Mediterranea” con la presidente Olga Mulyak ed il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ancora una volta, ringraziano i trapanesi per il supporto fornito e ricordano che è sempre possibile recarsi presso il Comando di Polizia Locale in via Salvatore Calvino dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.