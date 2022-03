Santangelo: “Le condizioni lavorative dei medici trapanesi non sono più tollerabili”

“Carichi di lavoro insostenibili a causa della carenza di personale e burocrazia asfissiante: le condizioni lavorative in cui i medici trapanesi sono costretti a lavorare non sono più tollerabili. Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro della salute rispondendo all’appello dell’Ordine dei Medici di Trapani e chiedere come intenda far fronte a questa vera e propria emergenza”, ha affermato il senatore 5 Stelle Maurizio Santangelo.

“Si tratta di un malcontento diffuso in tutto il territorio nazionale che infatti ha portato ad una mobilitazione indetta da diverse sigle sindacali e che rischia di avere gravi ripercussioni sull’erogazione dei servizi sanitari fondamentali ai cittadini. L’organizzazione della sanità in Provincia di Trapani, oltre a creare difficoltà lavorative per medici e operatori sanitari, determina disservizi per i pazienti con liste di attesa per visite mediche ed esami diagnostici che vanno oltre ogni ragionevole termine – continua il politico trapanese -. Mi auguro che nel rispetto delle competenze amministrative in materia, il Ministero si adoperi immediatamente per porre fine a questa situazione: i nostri medici devono essere messi nelle condizioni di potere erogare al meglio un servizio essenziale per l’intera comunità”.