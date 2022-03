Trapani, presentati progetti per scuola e impianti sportivi

La Giunta di Trapani guidata dal sindaco Giacomo Tranchida ha candidato, nell’ambito delle opportunità messe a bando dal MIUR nel quadro dei finanziamenti previsti nel PNRR, ben 5 progetti per un totale di € 2.885.000.In particolare si tratta di:



A) Nuova mensa presso la scuola L. Da Vinci – San Pietro per € 65.000,00;B) Interventi per infrastrutture per lo sport nelle scuole:- IC Ciaccio Montalto via Tunisi per € 990.000,00;- Scuola media N. Nasi via Z. Pompeo per € 517.500,00;- Scuola dell’infanzia di Xitta per € 298.500,00;C).

Recupero funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di viale Marche per € 1.014.000,00;

“Queste sono alcune delle ulteriori progettualità messe in campo dai nostri uffici e con le quali tentiamo, anche rispetto ai ritardi e/o inattività delle passate amministrazioni, di intercettare nuovi finanziamenti statali, senza mettere le mani nelle tasche dei trapanesi con nuove tasse, per il recupero e riqualificazione di ambienti scolastici, potenziando tanto i servizi mensa quanto l’impiantistica sportiva anche a servizio dei contesti urbani e dei quartieri limitrofi – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Abbruscato -. Altre iniziative in tal senso saranno presentate a breve nell’ottica di un recupero sia di infrastrutture che di ambienti mensa, necessari per implementare l’orario scolastico”.