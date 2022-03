La lettera della leva militare obbligatoria, è un fake “vergognoso”

Una strana missiva gira da giorni sui Social e sulle App – apparentemente firmato dal Sottocapo di Stato Maggiore – relativo ad un richiamo alla leva militare obbligatoria, in vista della guerra tra Russia e Ucraina.

Ovviamente, si tratta di un documento falso e per maggiore chiarezza, si specifica che in Gazzetta Ufficiale non c’è traccia alcuna dell’atto, anche perchè la legge italiana del 23 agosto 2004, n. 226, ha reso inattiva la leva.

Va inoltre ricordato che il servizio di leva può essere reintrodotto solo con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri e solo nel caso in cui “… il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico in funzione delle predisposizioni di mobilitazione“.

Il sindaco di Mazara del Vallo, nella pagina Facebook istituzionale dell’Ente, ha lanciato un chiaro messaggio: “Quest’anno qualche irresponsabile ha deciso di far circolare questo documento su Whatsapp spacciandolo per una chiamata alle armi per tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni nel 2021. Trovo vergognoso che esista gente disposta a strumentalizzare il dolore e le disgrazie della guerra in questa maniera, e mi sento in dovere di tranquillizzare le famiglie e i giovani mazaresi che mi hanno scritto in questi giorni, terrorizzati”, scrive Salvatore Quinci.