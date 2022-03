Egadi, si dimette l’assessore Osvaldo Cono Ernandez

Questa mattina l’assessore Osvaldo Cono Ernandez ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di salute.

«Sopraggiunte ragioni di salute, purtroppo, non mi consentono di seguire l’azione amministrativa com’è nel mio stile – ha dichiarato Ernandez – Ne sono dispiaciuto. Ringrazio il sindaco Francesco Forgione per la fiducia accordatami in questi brevi mesi di lavoro comune».

Queste le dichiarazioni del primo cittadino: «Ringrazio di cuore l’assessore Ernandez per il contributo di azione e di rigore che in questi due mesi ha fornito alla nostra amministrazione. Purtroppo, sue ragioni di salute ci costringono a privarci del suo apporto in giunta che, ne siamo sicuri, non mancherà, dall’esterno, al proseguo della nostra azione di governo».

Ernandez era entrato a far parte della Giunta Forgione a fine dicembre, in seguito alla revoca dell’incarico assessoriale dell’ex vicesindaco Francesco Sammartano. Gli erano state attribuite dal primo cittadino le deleghe alla viabilità, servizio idrico, polizia municipale, cimitero, pesca, agricoltura e allevamento.