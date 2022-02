Covid 26 febbraio: in Italia casi sempre in caso, in Sicilia 1.060 sono di giorni fa

Scendono a 38.375 oggi i casi di Coronavirus in Italia, con 210 decessi (totale da inizio pandemia di 154.416) e 74.516 i guariti (totale 11.437.706). I tamponi effettuati sono 434.077 e il tasso di positività scende all’8,8%.

Calano ancora le terapie intensive, sono 763 (-36) con 44 ingressi del giorno così come i ricoveri ordinari, 11.103 (-603).

Gli attuali positivi complessivamente nel Paese sono 1.140.558, con una decrescita di -35.366, e si conta già da domani di poter scendere sotto il milione di contagi.

In Sicilia i casi di Covid-19 sono in calo: 3.358 in 24 ore, con 29 decessi (totale 9.424) e più guariti rispetto ai contagi, ovvero 5.649 (totale 540.517). La Regione Sicilia riporta che tra i casi confermati comunicati in data odierna, n. 1060 sono relativi a giorni precedenti al 24/02/22; inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 5 IL 24/02/2022 – N. 7 IL 23/02/2022 – N. 2 IL 22/02/2022 – N. 1 IL 20/02/2022 – N. 1 IL 18/01/2022.



Gli attuali positivi in totale sull’isola sono 229.839, con una decrescita di -1.325 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +30.373 (si contano anche quelli rapidi). L’incidenza è all’11,05%.

Degli attuali positivi, 1.046(–66) pazienti sono ricoverati con sintomi, 77 persone sono in terapia intensiva (+3).